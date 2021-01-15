Маттеус раскритиковал трансферную политику «Баварии»

Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус подверг критике трансферную политику мюнхенского клуба.
«Я должен немного покритиковать трансферную политику «Баварии». Расставшись с Филиппе Коутиньо, Тьяго и Иваном Перишичем, вы потеряли трёх игроков. Конечно, они были важными игроками. Они всегда были в команде и выступали на хорошем уровне.
Если в команде много новых игроков, может потребоваться определённое количество времени, чтобы началась настоящая работа. Команде может просто не хватить качества. Вы с самого начала знали, что это будет долгий и трудный сезон с большим количеством игр. Думаю, глубины состава «Баварии» не хватает для того, чтобы ротация происходила без потери качества игры», — цитирует Маттеуса «твиттер» Bayern & Germany.
- 15 января 2021
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