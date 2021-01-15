Выборы президента «Барселоны» будут перенесены

15 января правительство Каталонии и члены «Барселоны» провели рабочую встречу, посвящённую проведению выборов президента и совета директоров футбольного клуба.

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, правительство в ходе встречи сообщило «Барсе», что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами. Клуб со своей стороны заявил о невозможности проведения выборов в назначенную дату (24 января) из-за этих ограничений, поэтому дату выборов было решено отложить. Как сообщает Marca, выборы могут состояться 7 марта.

Ранее в качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».



Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.