Выборы президента «Барселоны» будут перенесены

15 января правительство Каталонии и члены «Барселоны» провели рабочую встречу, посвящённую проведению выборов президента и совета директоров футбольного клуба.
Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, правительство в ходе встречи сообщило «Барсе», что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами. Клуб со своей стороны заявил о невозможности проведения выборов в назначенную дату (24 января) из-за этих ограничений, поэтому дату выборов было решено отложить. Как сообщает Marca, выборы могут состояться 7 марта.
Ранее в качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
Осенью прошлого года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб.
- 16 января 2021
-
01:13
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:07
-
00:03
- 15 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:25
-
23:15
-
22:56
-
22:50
-
22:28
-
22:22
-
22:13
-
22:12
-
21:57
-
21:51
-
21:38
-
21:37
-
21:32
-
21:01
-
20:54
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:23
-
20:17
-
19:53
-
19:47
-
19:44
-
19:41
-
19:20