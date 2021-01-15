В МИД России прокомментировали блокировку в YouTube канала «Ахмата»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала видеохостинг YouTube за блокировку канала «Ахмата».

«Блок-даун». YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба «Ахмат». Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и так далее. У меня вопрос. Если американские интернет-олигархи перешли к политике репрессий, то нужно быть честными перед самими собой и отстаивать декларируемые идеалы — борьбу с фейками, финансированием терроризма, вовлечённостью в незаконную деятельность.

Что там с блокировкой аккаунтов всех американских деятелей, причастных к незаконным военным кампаниям США за рубежом, которые унесли миллионы жизней невинных людей? Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения? Результат вранья — сотни тысяч убитых в Ираке гражданских лиц. Достоин отключения по всем параметрам, которые заявляются соцсетями как «правила сообщества». Когда планируют отключить?

Примеров тысячи. Привести или сами поищут, да и найдут? Бери всю мировую «элиту» антииракской коалиции и отключай. Из современных многочисленных примеров могу начать с заявления Сьюзан Райс в мае 2020 года о том, что она видит закономерность в протестах против убийства полицейским Джорджа Флойда, захлестнувших всю страну. След демонстраций, по её мнению, во многом «ведёт в Россию».

И главное. Если хостингу YouTube есть дело до чеченского футбола, то пусть заблокируют сначала головорезов и их идеологических вдохновителей, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-е, а сейчас с удовольствием выступают в качестве «экспертов» в американских же СМИ, типа «Голоса Америки», — написала Захарова на своей странице в «Фейсбуке».