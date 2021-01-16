«Унион» обыграл «Байер» и обошёл «Боруссию» Д в таблице Бундеслиги
В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» переиграл леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 88-й минуте встречи забил нападающий «Униона» Седрик Тойхерт, ему ассистировал Кристофер Ленц.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Ассистенты — Маркус Шюллер и Томас Штайн. Резервный арбитр — Александер Затер.
«Унион» набрал 28 очков и обогнал дортмундскую «Боруссию» (28) в турнирной таблице Бундеслиги, поднявшись на четвёртое место. Дортмундской команде в 16-м туре предстоит сыграть с «Майнцем». «Байер» (29) занимает третье место. Лидером соревнований является «Бавария» (33).
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