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«Унион» обыграл «Байер» и обошёл «Боруссию» Д в таблице Бундеслиги

«Унион» обыграл «Байер» и обошёл «Боруссию» Д в таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги берлинский «Унион» переиграл леверкузенский «Байер». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 88-й минуте встречи забил нападающий «Униона» Седрик Тойхерт, ему ассистировал Кристофер Ленц.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером. Ассистенты — Маркус Шюллер и Томас Штайн. Резервный арбитр — Александер Затер.

«Унион» набрал 28 очков и обогнал дортмундскую «Боруссию» (28) в турнирной таблице Бундеслиги, поднявшись на четвёртое место. Дортмундской команде в 16-м туре предстоит сыграть с «Майнцем». «Байер» (29) занимает третье место. Лидером соревнований является «Бавария» (33).

Германия - Бундеслига. 16-й тур
15 января 2021, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Тойхерт – 88'
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