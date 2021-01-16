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«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби

«Лацио» разгромил «Рому» в римском дерби
Футбол / Италия 0

«Лацио» принимал «Рому» в матче 18-го тура итальянский Серии А. Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась крупной победой хозяев со счётом 3:0.

На 14-й минуте Мануэль Лаццари прессингом в чужой штрафной заставил Ибаньеса ошибиться, мяч отскочил к Чиро Иммобиле, который пробил в верхний угол ворот. Через девять минут Лаццари правым краем ворвался в штрафную, после небольшого контакта с Ибаньесом упал на газон, но поднялся, не услышав свистка от рефери, и отпасовал на набежавшего Луиса Альберто, удар которого получился точным. На 67-й минуте Луис оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

Таким образом, «Лацио» в 18 турах Серии А набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Рома» (34) — на 3-м месте.

Италия - Серия А. 18-й тур
15 января 2021, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
3 : 0
Рома
Рим
1:0 Иммобиле – 14'   2:0 Альберто – 23'   3:0 Альберто – 67'
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