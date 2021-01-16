Нико Ковач превзошёл достижение Леонарду Жардима в «Монако»
В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Монако» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2.
Как отмечает Get France Football News в «Твиттере», 49-летний хорватский специалист Нико Ковач, возглавляющий «Монако» с лета прошлого года, превзошёл достижение бывшего главного тренера монегасков Леонарду Жардима, набрав 36 очков в своих первых 20 встречах в чемпионате Франции, в то время как у португальца было 33 балла за тот же период.
«Монако» с 36 очками занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Монпелье» (28) располагается на восьмом месте.
В следующем туре «Монако» на своём поле примет «Марсель», а «Монпелье» на выезде сыграет с «Пари Сен-Жермен».
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