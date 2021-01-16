В Google подтвердили, что блокировка «Ахмата» в YouTube связана с санкциями США

Пресс-служба компании Google прокомментировала ситуацию с блокировкой YouTube-каналов клуба чемпионата России по футболу грозненского «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).



«В соответствии с законодательством США, министерство финансов США требует от компаний соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Как прямой результат признания их OFAC таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов», — цитирует пресс-релиз Google издание «Интерфакс».



Напомним, что ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата».

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Ахмата»