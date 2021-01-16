Почеттино: я доволен формой Мбаппе, со временем он станет ещё результативнее

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением о 22-летнем звёздном форварде парижан Килиане Мбаппе.
«Я очень доволен формой Килиана. Для нас это важный игрок. Он очень старается для команды. Я доволен его усилиями в игре с «Марселем». Он сыграл 90 минут во всех трёх играх с момента моего прибытия, что показывает то, что я доволен тем, как он играет.
От Мбаппе многого ждут, он в центре внимания, но, как я уже сказал, я очень им доволен, и со временем он станет ещё результативнее. Нужен ли ему отдых? Существует множество мифов об управлении командой с точки зрения физической подготовки. Наши решения основаны на том, что лучше всего для всех игроков. Мбаппе сыграл все три игры, потому что он в хорошей форме. Чем больше минут он получит, тем лучше он станет», — цитирует Почеттино Goal.
В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 21 встрече за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
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