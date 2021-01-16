«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним бразильским защитником «Бордо» Пабло.
Футболист успешно прошёл медицинское обследование, подписал контракт с «железнодорожниками», а после присоединился к команде в Марбелье (Испания). Он будет выступать под 3-м номером.
Публикация доступна в «твиттере» «Локомотива».
Согласно информации портала Transfermarkt.de, «Локомотив» заплатил за игрока € 2,5 млн. СМИ сообщали, что футболист заключит с российским клубом контракт на 3,5 года.
Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».
В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.
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