«Локомотив» объявил о подписании контракта с защитником «Бордо» Пабло

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 29-летним бразильским защитником «Бордо» Пабло.

Футболист успешно прошёл медицинское обследование, подписал контракт с «железнодорожниками», а после присоединился к команде в Марбелье (Испания). Он будет выступать под 3-м номером.

Публикация доступна в «твиттере» «Локомотива».

Согласно информации портала Transfermarkt.de, «Локомотив» заплатил за игрока € 2,5 млн. СМИ сообщали, что футболист заключит с российским клубом контракт на 3,5 года.

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».

В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.