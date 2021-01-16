Мората: буду рассказывать детям, что играл с Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о своём одноклубнике и звёздном коллеге по амплуа Криштиану Роналду.
«С Криштиану легко играть. Я знаю его некоторое время. В каких-то случаях, когда обычный человек не забивает, он реализует этот момент. В игре с «Пармой» я сделал ему голевой пас, который мог видеть и понимать только он. Я понимаю его движения и то, что он любит делать.
Я часто забираю на себя защитников, опекающих его, и я думаю, что ему помогает это. Конечно, с ним приятно играть. Он по-прежнему один из лучших в истории футбола. Роналду — великолепен, он обладает невероятным качеством и может играть, где хочет, будь то позиции оттянутого или центрального форварда.
Я могу только наслаждаться этим каждый день, и я надеюсь поддерживать его ещё долго. Это гордость для меня. Я вырос, наблюдая за ним, и когда я приехал сюда, я думал о том, чтобы выступать с ним и Дибалой. Я был взволнован, это игроки более высокого уровня. У нас прекрасные отношения даже за пределами поля. Я буду рассказывать своим детям, что я играл с ними», — цитирует Морату Goal.
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