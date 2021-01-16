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Максимилиан Мейер покинул «Кристал Пэлас»

Максимилиан Мейер покинул «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Лондонский «Кристал Пэлас» расторг контракт со своим полузащитником Максимилианом Мейером. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что 25-летний немецкий футболист покинул команду по обоюдному согласию сторон.

«Все в футбольном клубе «Кристал Пэлас» благодарят Макса за его усилия и желают ему всего наилучшего в будущем», – говорится в сообщении.

Мейер перешёл в английский клуб летом 2018 года. За это время в составе лондонцев он провёл 56 матчей и забил два гола. В нынешнем сезоне АПЛ футболист не сыграл ни одного матча, проведя на скамейке запасных пять игр. Ранее полузащитник выступал за «Шальке 04» из Гельзенкирхена.

После 18 матчей «Кристал Пэлас» с 23 очками занимает 13-е место в чемпионате Англии.

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