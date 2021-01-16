Защитник «Монпелье» выбил мяч из пустых ворот после удара Головина ценой здоровья. Видео

В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:2. Российский полузащитник Александр Головин появился на поле на 70-й минуте. Через несколько минут после выхода на замену Головин чуть не забил гол — защитник «Монпелье» выбил мяч из пустых ворот ценой здоровья. После спасения игрок врезался в штангу и остался лежать на газоне.

Ролик доступен в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Монако» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в таблице Лиги 1. «Монпелье» (28) — на 8-м месте.



Напомним, 24-летний хавбек вышел на поле впервые с августа 2020 года в матче 18-го тура французской Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2). Летом прошлого года Александр получил надрыв задней поверхности бедра и восстанавливался после травмы. Российский футболист вышел на замену на 64-й минуте и спустя 10 секунд забил гол.