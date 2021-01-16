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Валерий Оганесян стал новым президентом «Тамбова»

Валерий Оганесян стал новым президентом «Тамбова»
Футбол / РПЛ 0
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Функционер Валерий Оганесян стал новым президентом футбольного клуба «Тамбов». Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе и собеседник в руководстве Тамбовской области.

«В ближайшее время об этом будет объявлено. В ближайшие сутки он будет представлен игрокам и персоналу клуба», — рассказал источник в «Тамбове».

Другой собеседник «Чемпионата» подтвердил эту информацию, добавив, что Оганесян будет представлен команде на сборе в Крымске.

Валерий Оганесян отказался комментировать информацию о своём назначении. Ранее как агент он работал над трансферами нападающего Юры Мовсисяна и полузащитника Араза Озбилиза. Функционер был основателем и президентом клуба «Арарат-Москва». По итогам сезона-2017/2018 клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако затем отказался выступать в ФНЛ. В последнее время Оганесян работал менеджером в ереванском «Арарате».

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