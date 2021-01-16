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«Аякс» продлил контракт с защитником Перром Схюрсом до 2025 года

«Аякс» продлил контракт с защитником Перром Схюрсом до 2025 года
Футбол / Прочие турниры 0
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Защитник Перр Схюрс продлил контракт с «Аяксом» до 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок перешёл в «Аякс» в 2018 году из клуба «Фортуна» за € 2 млн. Защитник провёл в сезоне-2020/2021 22 матча и не отметился результативными действиями. 21-летний Схюрс выступает за молодёжную сборную Нидерландов. В составе национальной команды в 12 матчах отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 12 млн.

Напомним, 14 января в матче 16-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» на выезде обыграл «Твенте» со счётом 3:1. Клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. В воскресенье, 17 января, команда дома проведёт матч 17-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом». Начало — в 18:45 мск.

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