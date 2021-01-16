Серхио Рамос играл в матче Суперкубка Испании на обезболивающих
Защитник «Реала» Серхио Рамос играл с повреждением в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» (1:2), сообщает Marca.
По информации источника, футболист испытывает проблемы с левым коленом. Рамос практически не появлялся на поле во время предматчевой разминки, но, посоветовавшись с медицинским штабом «Реала», принял решение играть. Сообщается, что Рамос принимал обезболивающие препараты.
В ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будет определена степень тяжести повреждения.
В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 18 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до июня 2021 года.
Тренер «Атлетика»: победить «Реал» всегда приятно. Повезло, что мы не сыграли с «Атлетико»
Рекомендуем вам
- 16 января 2021
-
11:46
-
11:39
-
11:21
-
11:07
-
10:57
-
10:42
-
10:33
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
09:41
-
09:41
-
09:33
-
09:22
-
07:58
-
07:06
-
04:51
-
04:32
-
04:28
-
03:30
-
03:19
-
03:01
-
02:28
-
02:13
-
01:13
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:27
-
00:07
-
00:03
- 15 января 2021
-
23:53
-
23:51
-
23:40
-
23:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам