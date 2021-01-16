Серхио Рамос играл в матче Суперкубка Испании на обезболивающих

Защитник «Реала» Серхио Рамос играл с повреждением в матче 1/2 финала Суперкубка Испании с «Атлетиком» (1:2), сообщает Marca.



По информации источника, футболист испытывает проблемы с левым коленом. Рамос практически не появлялся на поле во время предматчевой разминки, но, посоветовавшись с медицинским штабом «Реала», принял решение играть. Сообщается, что Рамос принимал обезболивающие препараты.



В ближайшее время защитник пройдёт медицинское обследование, в ходе которого будет определена степень тяжести повреждения.



В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 18 матчах за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Контракт защитника с мадридским клубом рассчитан до июня 2021 года.

Тренер «Атлетика»: победить «Реал» всегда приятно. Повезло, что мы не сыграли с «Атлетико»