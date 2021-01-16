Аршавин назвал завершившего игровую карьеру Руни колхозником

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин прокомментировал решение Уэйна Руни завершить карьеру футболиста.



«Руни — сильный футболист, с телосложением регбиста. Такой парень — колхозник, работяга. В игре он умел очень многое, хорошо владел телом даже при такой фактуре, при своём росте хорошо играл головой. Отличная скорость, великолепный удар, физическая готовность, был настоящим бомбардиром. Был классным игроком, но любой, кто играл на острие атаки в том «Манчестер Юнайтед», забивал много.



Сейчас тенденция такая, молодые тренеры в моде. Нагельсманн в молодом возрасте возглавил команду в Германии. Тухель, Пеп — тоже не были старыми. Результаты они показывают хорошие, вот и другие хотят реализовать подобное в своём клубе. Но в футболе не могут выигрывать 10 команд сразу, есть только один победитель. То, что работает с одним тренером в той же «Барселоне», не значит, что будет работать с другим тренером в условном «Челси», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч ТВ».



Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни, выполнявший в последние два месяца работу главного тренера команды, накануне завершил карьеру футболиста и избавился от приставки «исполняющий обязанности». Руни подписал контракт на два с половиной года — до лета 2023 года.

Гарри Кейн отреагировал на решение Уэйна Руни завершить карьеру