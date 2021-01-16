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Мурзагулов отказался признавать покупку Тилла и Бизяка трансферным провалом

Мурзагулов отказался признавать покупку Тилла и Бизяка трансферным провалом
Футбол / РПЛ 0
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, считает ли он трансферным провалом приобретение полузащитника Оливье Тилла и нападающего Ловро Бизяка.

«Нет, ни в коем случае. В футболе когда-то люди могут подходить под концепцию. Ребята многое сделали для клуба, внесли свою лепту в те успешные матчи, которые были. Бывает так, надо всегда смотреть на общую картину и смотреть по итогу", — цитирует Мурзагулова Rusfootball.

Напомним, люксембуржец Тилл и «Уфа» расторгли трудовой контракт по обоюдному согласию сторон в октябре 2020 года. С 2018 года Тилл провёл 56 матчей в составе «Уфы», забил один гол и отдал пять голевых передач.

Ловро Бизяк перешёл в уфимскую команду в августе 2018 года из словенского «Домжале». За это время форвард провёл 56 матчей в составе «Уфы» и забил семь голов. Большую часть карьеры футболист провёл на родине, в Словении, играя за местные команды. Единственный клуб Бизяка за рубежом кроме «Уфы» — австрийский «Вильдон».

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