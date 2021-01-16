Орещук: Кокорин — самый сильный из российских игроков и хорошая сделка для «Спартака»

Футбольный агент Роман Орещук высказался о трансфере нападающего Александра Кокорина в «Спартак».



«При Новикове в „Динамо“, наверное, было бы то же самое, что сейчас происходит в «Спартаке» при Тедеско. Они стараются быстро переходить из обороны в атаку, в основном длинными передачами, особенно когда на поле Соболев. А Кокорину хочется с мячом повозиться. Может, ещё не хватает доверия — тут надо внутри клуба находиться, чтобы точно знать.



Но для меня Александр — самый сильный из российских футболистов. В «Сочи» он всё и всем доказал. Что касается денег, тут только клуб может его зарплату комментировать, остальное — вбросы и хайп, хотя многие верят в эти байки. Ну да, Кокорин недешёвый футболист, но так выйди на рынок и купи такого. Сколько ты потратишь? Примерно те же суммы уйдут только на трансфер, а ведь ещё зарплата есть. Поэтому футболист стоит ровно столько, сколько за него заплатили.



У нас любят кричать, но, когда узнается правда, никто не хочет извиняться. Все уже забыли. Зато вся страна перемыла Кокорину косточки: сколько он зарабатывает, какой Шамиль Газизов плохой, что взял такого игрока. Но когда его брали, все кричали, какой Газизов классный. Но это так не работает, это неправильно. Считаю, это очень хороший трансфер, хорошая сделка для «Спартака». А почему Кокорин не заиграл, это уже вопросы к тренеру должны быть, а не к Газизову», — приводит слова Орещука сайт телеканала «Матч ТВ».

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