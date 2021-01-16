Полузащитник Йилдрен Ибрахимай перешёл в «Урал». У игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение. Ибрахимай будет выступать в клубе из Екатеринбурга под 17-м номером.



«Очень рад, что перешёл в «Урал». Не могу дождаться, когда начнутся матчи. Знаю, что РПЛ — хорошая, крепкая лига, с сильными командами и футболистами. Надеюсь, смогу хорошо выступать в этой лиге», — цитирует полузащитника пресс-служба «Урала».



В прошлом сезоне 25-летний Ибрахимай забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии. На протяжении всей карьеры игрок выступал в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.