Полузащитник Йилдрен Ибрахимай перешёл в «Урал»
Полузащитник Йилдрен Ибрахимай перешёл в «Урал». У игрока истёк контракт с клубом «Викинг». Футболист не стал продлевать соглашение. Ибрахимай будет выступать в клубе из Екатеринбурга под 17-м номером.
«Очень рад, что перешёл в «Урал». Не могу дождаться, когда начнутся матчи. Знаю, что РПЛ — хорошая, крепкая лига, с сильными командами и футболистами. Надеюсь, смогу хорошо выступать в этой лиге», — цитирует полузащитника пресс-служба «Урала».
В прошлом сезоне 25-летний Ибрахимай забил семь мячей и отдал три результативные передачи в чемпионате Норвегии. На протяжении всей карьеры игрок выступал в Норвегии, но является гражданином Косово. За национальную команду страны провёл один матч. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 800 тыс.
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