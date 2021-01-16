Роналдо: «Реал» ошибся, отпустив Хакими

Бывший нападающий «Интера», мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался о шансах миланской команды стать чемпионом Италии, а также поделился мнением о защитнике «Интера» Ашрафе Хакими.



«У „Интера“ отличный тренер, команда с характерным стилем. Кроме того, они не играют в еврокубках. Это не очень хорошо, но не удивлюсь, если „Интер“ наберёт больше очков в чемпионате Италии в марте, чем соперники. „Интер“ приобрёл экстраординарного футболиста — Хакими. „Реал“ допустил ошибку, отпустив его. Иногда думаю: „Ронни, представь себя и его на поле. Мы бы задали жару“, — приводит слова Роналдо La Gazzetta dello Sport.

Хакими перешёл в миланский «Интер» из мадридского «Реала» в июле 2020 года. Марокканский футболист заключил с итальянским клубом соглашение, рассчитанное до 30 июня 2025 года.