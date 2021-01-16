Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр
Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр в Москве.
«Кампоамор уже совсем близко! «Армейцы» вышли из отпуска и прошли в Москве медосмотр. Завтра летим в Аликанте», — сообщает пресс-служба ЦСКА в своём «твиттере».
Предсезонный сбор команды начнётся 17 января. Красно-синие ушли в отпуск после победы в гостевом матче с «Ростовом». У команды — месяц отдыха. Сборы планируется провести в Кампоаморе (Испания), как и в предыдущие годы. 23 января российский клуб проведёт контрольный матч с командой Ассоциации испанских футболистов без контрактов (AFE).
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». На втором месте — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
ЦСКА на сборах в Кампоаморе сыграет с командой испанских свободных агентов
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