«Вест Хэм» — «Бёрнли»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 16 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Бёрнли». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Бёрнли».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Ассистенты — Иан Хассин и Дэниел Робатан. Резервный рефери — Тим Робинсон.



«Вест Хэм Юнайтед» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров соревнований входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).