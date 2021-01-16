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«Лидс» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Лидс» — «Брайтон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 16 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты — Саймон Бэк и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

«Лидс Юнайтед» в 17 встречах набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36). В тройку лидеров входят «Ливерпуль» (33) и «Манчестер Сити» (32).

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