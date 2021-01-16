Мама братьев Миранчуков: ребята пробовали курить в детстве, едва не сожгли бабушкин сарай

Елена Миранчук, мама полузащитников сборной России Алексея и Антона Миранчуков, рассказала, как братья пробовали курить в детстве и едва не сожгли бабушкин сарай.



«Ребята пробовали курить. Закончилось это беседой. Просто поговорила с ними, и больше такого не было. Они мне сказали: «Мам, честно говорим, нам не понравилось». Потом я за ними этого не замечала. Опять же, из-за увлечения спортом, наверное, всё это отошло на другой план. Были они ребята шаловливые, как все дети.



Помню, и сарай горел у бабушки, вызывали пожарных. Они нашли у бабушки в сарае охотничьи спички, подожгли сарай. Вызывали пожарку», — сказала Елена Миранчук в программе «Мама знает всё».



Напомним, 14 января бергамаски встречались с «Кальяри» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Российский хавбек открыл счёт в концовке первого тайма. В итоге его команда добилась победы со счётом 3:1 и вышла в следующую стадию турнира. Миранчук на этот матч впервые вышел в стартовом составе команды. До этого россиянин стал автором голов в своих первых встречах в Лиге чемпионов и чемпионате Италии. Алексей перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в 8 матчах итальянской Серии А забил 1 гол.

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