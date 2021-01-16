Игрок «Униона» грубо обозвал хавбека «Байера» Амири во время матча Бундеслиги

Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» — «Байер» (1:0) завершился скандалом, сообщает Kicker.



Полузащитник «Байера» Надим Амири получил жёлтую карточку вскоре поле пропущенного на 88-й минуте гола. Хавбек выразил недовольство и поднёс палец к лицу игрока берлинцев Флориана Хюбнера. Позже защитник леверкузенской команды Джонатан Та сообщил, что Амири подвергся оскорблению.



«Были споры, а затем кто-то назвал Амири дерьмовым афганцем. Хочу отметить, что этого не должно быть, вне зависимости от того, насколько эмоциональным был момент», — сказал Та.



Позже стало известно, что футболист «Униона» пришёл в раздевалку и извинился перед Амири за свои слова. Хавбек принял извинения. Имя оскорбившего Амири футболиста не сообщается.

«Унион» обыграл «Байер» и обошёл «Боруссию» Д в таблице Бундеслиги