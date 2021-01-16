Клопп: Сульшер, сказал что сейчас лучший момент для матча с нами. Ну что ж, поглядим

Главные тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед».



«Мы проиграли „Саутгемптону“ в прошлом туре, что абсолютно не входило в наши планы, но на следующий день мы поговорили, и ребята проявили инициативу в этом разговоре. Сейчас мы находимся там, где хотим быть. Мы знаем, что должны делать. Мы знаем, что пошло не так. Мы хотим измениться.



Теперь мы должны проявить себя на поле. Такова ситуация. Честно говоря, я с нетерпением жду матча с „Манчестер Юнайтед“. Я знаю, что Уле-Гуннар Сульшер сказал, что сейчас лучший момент для матча с „Ливерпулем“. Ну что ж, давай посмотрим», — цитирует немецкого специалиста Sky Sports.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).