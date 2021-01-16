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Сергей Семак: «Спартак» отказался играть с «Зенитом»

Сергей Семак: «Спартак» отказался играть с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что «Спартак» отказался проводить товарищеский матч с клубом из Санкт-Петербурга.

«Мы предложили сыграть, но «Спартак» отказался. Дело в том, что у «Спартака» своя программа, которая была сверстана раньше», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, 15 января, «Зенит» отправился в Дубай, где состоится первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Планируется, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведёт вторые сборы там же — с 31 января по 12 февраля.

На первом этапе сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтёром» из Солигорска (оба — 24 января), а также с екатеринбургским «Уралом» (27 января).

«Зенит» проведёт вторые зимние сборы в Дубае
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