Таш Саркисян: всё, что можно рассказать про Кикнадзе в «Локо» — легендарный анекдот

Известный актёр и ведущий Таш Саркисян прокомментировал время нахождения у руля «Локомотива» бывшего генерального директора Василия Кикнадзе, а также оценил действия нового руководства клуба.



«Ко времени Кикнадзе в «Локомотиве» подходит легендарный анекдот. Сын подходит к отцу и спрашивает: «Папа, что такое некомпетентность и безразличие?». Отец ему отвечает: «Не знаю, мне пофиг». Это всё, что я могу сказать о времени Кикнадзе.



Новое руководство сейчас будет стараться максимально повесить все косяки на Кикнадзе. Всё для того, чтобы ближашие два года ссылаться на это, классика жанра. Что касается первых шагов нового руководства, я их пока не вижу», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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