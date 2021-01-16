Пол Инс: «МЮ» по силам обыграть «Ливерпуль», хотя два года назад я бы не сказал подобное

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс поделился ожиданиями от матча 19-го тура АПЛ«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



«Обе команды чувствуют, что им по силам выиграть этот матч. В последнее время всё чаще можно заметить, что в больших матчах команды чересчур боятся проиграть, вместо того, чтобы попытаться победить. Будет интересно понаблюдать, с какой психологией подойдет к этой встрече каждая из команд. Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» по силам победить, хотя два года назад я бы не сказал подобное.



«Ливерпуль» – действующий чемпион, на них будет оказываться дополнительное давление, они должны оправдывать высокие ожидания. Мерсисайдцам необходимо подойти к матчу с уверенностью чемпиона, но противостоять им будет «МЮ», который также весьма уверен в себе.



Манкунианцы не разносят соперников, им повезло с «Вулверхэмптоном», встреча с «Астон Виллой» могла сложиться как угодно, но оба раза они одержали победы, поэтому и на «Энфилд» подопечные Сульшера приедут с уверенностью, что могут выиграть», – цитирует Пола Инса Sky Sports.



Пол Инс выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1989 по 1995 год, став за это время двукратным чемпионом Англии. Цвета «Ливерпуля» Инс защищал с 1997 по 1999 год.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

Клопп: Сульшер, сказал что сейчас лучший момент для матча с нами. Ну что ж, поглядим