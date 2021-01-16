Сэр Алекс Фергюсон рассказал о сорвавшемся трансфере Джордана Хендерсона в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал об интересе во время тренерской работы к полузащитнику «Ливерпуля» Джордану Хендерсону.
«Мы были готовы сделать ставку на Джордана Хендерсона, выступавшего тогда за „Сандерленд“. Я разговаривал со Стивом Брюсом, тренировавшим тогда „чёрных котов“, и он очень любил этого парня. А потом наш медицинский отдел сказал, что они не в восторге от его стиля бега, из-за которого у Джордана могут быть травмы.
Я должен сказать, что для меня перед трансфером было очень важно убедиться, что футболист будет как можно реже получать травмы. Если вы подписываете игрока, а он часто недоступен для вас, то это просто пустая трата времени. Мне очень нравился Хендерсон как игрок. И сейчас он доказал это — он проводит фантастические сезоны. Также все истории, которые мне рассказывают о нём, говорят, что тогда я упустил действительно хорошего человека», — приводит слова сэра Алекса Ske Sports.
Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». За главную команду «чёрных котов» он выступал с 2008 по 2011 год, посте чего за € 18 млн перешёл в «Ливерпуль».
Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.
Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).
- 16 января 2021
-
16:22
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:51
-
15:43
-
15:28
-
15:17
-
15:07
-
14:55
-
14:23
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:25
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:46
-
11:39
-
11:21
-
11:07
-
10:57
-
10:42
-
10:33
-
10:18