Сэр Алекс Фергюсон рассказал о сорвавшемся трансфере Джордана Хендерсона в «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал об интересе во время тренерской работы к полузащитнику «Ливерпуля» Джордану Хендерсону.



«Мы были готовы сделать ставку на Джордана Хендерсона, выступавшего тогда за „Сандерленд“. Я разговаривал со Стивом Брюсом, тренировавшим тогда „чёрных котов“, и он очень любил этого парня. А потом наш медицинский отдел сказал, что они не в восторге от его стиля бега, из-за которого у Джордана могут быть травмы.



Я должен сказать, что для меня перед трансфером было очень важно убедиться, что футболист будет как можно реже получать травмы. Если вы подписываете игрока, а он часто недоступен для вас, то это просто пустая трата времени. Мне очень нравился Хендерсон как игрок. И сейчас он доказал это — он проводит фантастические сезоны. Также все истории, которые мне рассказывают о нём, говорят, что тогда я упустил действительно хорошего человека», — приводит слова сэра Алекса Ske Sports.



Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». За главную команду «чёрных котов» он выступал с 2008 по 2011 год, посте чего за € 18 млн перешёл в «Ливерпуль».



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы набрали в 17 матчах 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).