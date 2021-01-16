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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сложностях подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о сложностях подготовки к Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о непростой подготовке к Евро-2020.

«Подготовка к чемпионату Европы в условиях пандемии COVID-19 — это вызов, потому что наши сотрудники не могут постоянно нормально взаимодействовать.

Мы должны хорошо подготовиться к Евро-2020, стартующему через несколько месяцев, так что это невероятная задача для наших сотрудников материально-технического обеспечения, наших сотрудников безопасности, наших оперативных сотрудников. Мы действительно до сих пор не знаем, как будет выглядеть турнир в конце концов.

На данный момент УЕФA говорит, что турнир всё ещё будет проводиться в 12 городах, но мы должны подготовиться к ряду различных сценариев. Пытаться забронировать отель и знать, где вы будете базироваться, намного сложнее, чем обычно», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Клопп: Саутгейт столкнётся с проблемой перед Евро, если в матчах АПЛ останется три замены
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