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«Лидс Юнайтед» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

«Лидс Юнайтед» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Лидс»: Касиль, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.

Запасные: Каприле, Льоренте, Дэвис, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.

«Брайтон»: Санчес, Уайт, Бёрн, Данк, Велтман, Уэбстер, Марч, Мак Аллистер, Троссард, Гросс, Мопе.

Запасные: Уолтон, Биссума, Дженкс, Проппер, Альсате, Хадра, Тау, Сандерс, Зачири.

«Лидс Юнайтед» в 17 встречах набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).

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