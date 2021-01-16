«Лидс Юнайтед» — «Брайтон»: стартовые составы команд на матч 19-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Лидс»: Касиль, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.
Запасные: Каприле, Льоренте, Дэвис, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.
«Брайтон»: Санчес, Уайт, Бёрн, Данк, Велтман, Уэбстер, Марч, Мак Аллистер, Троссард, Гросс, Мопе.
Запасные: Уолтон, Биссума, Дженкс, Проппер, Альсате, Хадра, Тау, Сандерс, Зачири.
«Лидс Юнайтед» в 17 встречах набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).
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