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«Вест Бромвич» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в «Дерби Чёрной страны»

«Вест Бромвич» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в «Дерби Чёрной страны»
Футбол / Англия 0
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В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча завершилась победой «дроздов» со счётом 3:2.

Счёт был открыт на 8-й минуте матча. Защитник «волков» Вийи Боли в собственной штрафной ударил по ноге нападающего гостей Каллума Робинсона и судья назначил пенальти. Бразильский полузащитник Матеус Перейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео первого гола Перейры в матче

Хозяева отыгрались на 38-й минуте — всё тот же Вийи Боли отпасовал пяткой на нападающего Фабиу Силву и тот низом точно пробил в дальний угол ворот.

Видео гола Фабиу Силвы

Ещё через пять минут «Вулверхэмптон» вышел вперёд. Полузащитник Жоау Моутинью навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где мяч отскочил на ногу Вийи Боли и тот пробил точно в цель.

Видео гола Боли

На 52-й минуте защитник «Вест Бромвича» Олувасемилого Аджайи ударом головой из чужой вратарской отправил мяч в дальний угол ворот.

Видео гола Аджайи

Через четыре минуты капитан «волков» Конор Коди свалил в центре своей штрафной всё того же Каллума Робинсона и судья второй раз в матче назначил одиннадцатиметровый в ворота «Вулверхэмптона». И снова Матеус Перейра уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Видео второго пенальти в матче

Сэм Эллардайс одержал первую победу в качестве главного тренера «Вест Брович Альбион».

«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
16 января 2021, суббота. 15:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
2 : 3
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
0:1 Перейра – 8' (пен)   1:1 Силва – 38'   2:1 Боли – 43'   2:2 Аджайи – 52'   2:3 Перейра – 56' (пен)
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