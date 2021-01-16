Гасперини: Миранчук продемонстрировал очень важные качества, я должен адаптироваться к ним

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука.

«У него была серия неудач — травмы, коронавирус. Он долгое время отсутствовал. На мой взгляд, его характеристики позволят ему заменить Иличича. Целью для него также будет обеспечение определённой стабильности. Он продемонстрировал некоторые очень важные качества, и я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно, что он может обладать необходимой гибкостью", — цитирует Гасперини Tuttoatalanta.

Ранее о выступлении Миранчука высказались бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин и первый тренер футболиста Александр Воронков.



Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.