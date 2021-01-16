Гасперини: Миранчук продемонстрировал очень важные качества, я должен адаптироваться к ним

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука.
«У него была серия неудач — травмы, коронавирус. Он долгое время отсутствовал. На мой взгляд, его характеристики позволят ему заменить Иличича. Целью для него также будет обеспечение определённой стабильности. Он продемонстрировал некоторые очень важные качества, и я должен адаптироваться к его характеристикам. Важно, что он может обладать необходимой гибкостью", — цитирует Гасперини Tuttoatalanta.
Ранее о выступлении Миранчука высказались бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин и первый тренер футболиста Александр Воронков.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
- 16 января 2021
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:11
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:51
-
15:43
-
15:28
-
15:17
-
15:07
-
14:55
-
14:23
-
14:12
-
14:02
-
13:59
-
13:38
-
13:25
-
13:09
-
13:07
-
12:55
-
12:45