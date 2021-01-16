Нуну Эшпириту Санту: матч с «Вест Бромвичем» очень много значит для наших болельщиков

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Вест Брович Альбион» (2:3).



«Сегодня мы провели не самый лучший матч и не добились хорошего для нас результата. Эта встреча очень много значит для нас и наших болельщиков.



Начало второго тайма было очень плохим. Пропущенные голы сделали нашу задачу почти недостижимой. Мы хотели контролировать игру и быть агрессивными в обороне, но нам это не удалось. У нас были шансы сравнять счёт, но мы нуждаемся в лучшей реализации моментов. Очень тяжело взламывать оборону в матче с командой, которая умеет так хорошо обороняться за линией мяча.



Мы все разочарованы и осознаем, что это не лучший момент для нас, но мы должны показать правильную реакцию на это поражение и продолжать упорно работать», — приводит слова португальского специалиста BBC.

Видео победного гола в матче

«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.