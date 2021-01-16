Стал известен третий соперник «Ростова» на сборах в Испании
Третьим соперником «Ростова» на сборах в Марбелье (Испания) станет «Альхесирас».
«Изменения в расписании контрольных матчей. Стал известен третий соперник нашей команды на первом сборе, а также изменена дата проведения матча с ФК «Марбелья». Первый соперник — «Альхесирас» из провинции Кадис, девять сезонов за всю свою историю выступал в Сегунде. Все остальное время — в более низших дивизионах чемпионата Испании. В настоящий момент эта команда выступает в Сегунде «Б», как и «Марбелья», с которой сыграем 28 января», — говорится в сообщении пресс-служба «Ростова».
Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье (Испания) с 14 января по 18 февраля. На сборах ростовчане проведут несколько товарищеских матчей.
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