Стал известен третий соперник «Ростова» на сборах в Испании

Третьим соперником «Ростова» на сборах в Марбелье (Испания) станет «Альхесирас».

«Изменения в расписании контрольных матчей. Стал известен третий соперник нашей команды на первом сборе, а также изменена дата проведения матча с ФК «Марбелья». Первый соперник — «Альхесирас» из провинции Кадис, девять сезонов за всю свою историю выступал в Сегунде. Все остальное время — в более низших дивизионах чемпионата Испании. В настоящий момент эта команда выступает в Сегунде «Б», как и «Марбелья», с которой сыграем 28 января», — говорится в сообщении пресс-служба «Ростова».

Два сбора «Ростова» пройдут в Марбелье (Испания) с 14 января по 18 февраля. На сборах ростовчане проведут несколько товарищеских матчей.