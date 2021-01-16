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Сэм Эллардайс прокомментировал первую победу в качестве главного тренера «Вест Бромвича»

Сэм Эллардайс прокомментировал первую победу в качестве главного тренера «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вест Брович Альбион» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (3:2).

«В подавляющем большинстве игровых эпизодов ребята выполняли план на игру и в целом были превосходны. Это наш лучший матч с тех пор, как я здесь.

Победа сегодня — превосходная новость для клуба и наших болельщиков, потому что мы обыграли извечных соперников в „дерби Чёрной страны“. Теперь с нетерпением жду, что эта победа привнесёт моим игрокам немного уверенности в себе.

»Вулверхэмптон" пропустил много голов после стандартов, поэтому мы чувствовали, что можем использовать это. Сегодня с игры мои парни создали больше опасных моментов, чем в любом другом матче с тех пор, как я стал главным тренером «дроздов», — цитирует Эллардайса BBC.

Видео второго гола «дроздов» в матче с «Вулверхэмптоном»

Сэм Эллардайс одержал первую победу в качестве главного тренера «Вест Брович Альбион».

«Вулверхэмптон» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (11) — на предпоследнем, 19-м месте.

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