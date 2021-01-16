Гвардиола: перестаньте винить футболистов в ситуации с коронавирусом в Великобритании
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о новых рекомендациях футболистам клубов АПЛ.
«К сожалению, каждый день умирает много людей, многие заражаются. Мы в «Манчестер Сити» сделаем всё возможное, чтобы следовать новым правилам. Учёные говорят, что нужно делать, но, пожалуйста, перестаньте считать футболистов главной причиной такой ситуации в Великобритании», – приводит слова главного тренера «горожан» The Guardian.
В изменённые протоколы проведения матчей АПЛ внесли пункт, связанный с празднованием футболистами голов. Судьи должны будут напоминать игрокам о необходимости соблюдать дистанцию. Эта мера затронет, в частности, объятия после забитых мячей.
С 4 января в Англии введён третий национальный карантин.
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