«Чертаново» выдвинуло генсека РФС Алаева на на пост главы ФНЛ

«Чертаново» выдвинуло генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева в президенты ФНЛ.
«Мы ценим ту работу, которую Алаев проделал в РФС. Велик вклад в проведение в чемпионата мира, успехи сборной, победы в пляжном футболе. Надеемся, нас все поддержат», — приводит пресс-служба клуба слова директора «Чертаново» Николая Ларина.
«Чемпионат» сообщал, что ряд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выразил желание, чтобы генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев принял участие в выборах главы лиги.
Алаев работает в РФС на различных должностях с 2007 года. В 2013-м стал генеральным директором организации, а впоследствии совмещал деятельность на посту с работой генеральным секретарём. С 2017 по 2018 год исполнял обязанности президента РФС в связи с приостановкой работы Виталия Мутко.
- 16 января 2021
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