Клопп: на данный момент футбол — единственное безопасное место от коронавируса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о новых рекомендациях футболистам клубов АПЛ.



«Люди достаточно умны, чтобы увидеть разницу между людьми, которые постоянно тестируются, и теми, кто не сдаёт каждую неделю тесты. В этом есть огромная разница.



Если бы мы думали, что кому-то из нашего состава или персонала угрожает опасность заболеть, то не продолжали бы играть, этого бы просто не произошло. На данный момент футбол — единственное безопасное место. Внутри команд АПЛ не происходит ничего противоправного», — цитирует немецкого специалиста The Guardian.



В изменённые протоколы проведения матчей АПЛ внесли пункт, связанный с празднованием футболистами голов. Судьи должны будут напоминать игрокам о необходимости соблюдать дистанцию. Эта мера затронет, в частности, объятия после забитых мячей.



С 4 января в Великобритании введён третий национальный карантин.

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