«Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на должность президента клуба
Функционер Валерий Оганесян стал новым президентом футбольного клуба «Тамбов», сообщает официальный сайт клуба.
«Собранием членов ассоциации «Футбольный клуб „Тамбов» принято решение о назначении на должность президента клуба Валерия Оганесяна. В ближайшее время функционер будет официально представлен игрокам и персоналу нашей команды“, — написано в сообщении пресс-службы клуба.
Как агент Оганесян работал над трансферами нападающего Юры Мовсисяна и полузащитника Араза Озбилиза. Функционер был основателем и президентом клуба «Арарат-Москва». По итогам сезона-2017/2018 клуб победил в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), однако затем отказался выступать в ФНЛ. В последнее время Оганесян работал менеджером в ереванском «Арарате».
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