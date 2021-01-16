Каррагер: «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» — два самых больших и успешных клуба в Англии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об историческом противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».



Исторически «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два самых успешных клуба в английском футболе. Уверен, это не изменится и через 20–30 лет. Без сомнения, это два самых больших клуба в Англии, и это никогда не изменится.



В 1970-е и 1980-е, когда «Ливерпуль» доминировал, их главным соперником был «Ноттингем Форест». В середине 80-х такими командами были «Эвертон», «Арсенал» Джорджа Грэма. Когда «Манчестер Юнайтед» был на вершине, с ним боролись «Блэкберн», «Арсенал» Арсена Венгера, а потом и «Челси».



«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не шли ноздря в ноздрю, по-настоящему борясь за титул, уже лет 30–40. Если оценить нынешнюю ситуацию, то «Ливерпуль» – действующий чемпион, но последнюю пару лет они боролись с «Манчестер Сити». Было бы здорово увидеть, как два самых больших клуба Англии борются друг с другом за титул на протяжении нескольких лет кряду.



Соперничество между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» очень принципиально. Это было и будет всегда. Иногда это даже больше чем просто противостояние. Случается, что между болельщиками возникают неприятности, но верю, что оба этих клуба обладают огромным уважением друг к другу.



В каком-то смысле мы должны гордиться, что два клуба из рабочих городов, с севера страны воспринимаются как одни из главных клубов в мире. Между ними есть завистливое уважение друг к другу после того, что оба клуба сделали для футбола в этой стране и Европе. Между этими командами много сходства, и это создало соперничество. Для английского футбола тот факт, что два крупнейших клуба страны сражаются за титул, только на пользу», – написал Каррагер в своей колонке для Sky Sports.



Завтра, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск.



Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и являются единоличными лидерами турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Они на три очка опережают подопечных Юргена Клоппа (33).

Каррагер: «Ливерпуль» должен поставить «Манчестер Юнайтед» на их законное место