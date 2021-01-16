Лапорта: Месси счастлив в «Барселоне» и сделает всё, чтобы остаться

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что нападающий и капитан сине-гранатовых Лионель Месси останется в команде, а клуб будет работать над предложением достойного контракта.
«Месси сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы догнать «Атлетико» в Примере и пройти «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Не знаю, будет ли он играть в финале Суперкубка, но он точно будет на скамейке запасных. Важно, чтобы Лео поддержал своих товарищей по команде.
Я вижу его всё более и более счастливым, он наслаждается временем в клубе. Я знаю, что он хочет остаться, и я знаю, что он сделает всё, что в его силах, пока клуб сможет предложить ему подходящий контракт», — цитирует Лапорту Sport.es.
Ранее Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».
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