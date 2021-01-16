Вернер и Хаверц — в запасе «Челси» на матч 19-го тура с «Фулхэмом»

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Челси» на матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж ». Начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Фулхэм»: Ареола, Андерсен, Эйна, Робинсон, Адарабиойо, Тете, Бобби Рид, Замбо Ангисса, Харрисон Рид, Лукман, Кавалейру.



Запасные: Родак, Брайан, Гектор, Одои, Рим, Онома, Кебано, Камара.



«Челси»: Э. Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Чилвел, Маунт, Жоржиньо, Ковачич, Пулишич, Зиеш, Жиру.



Запасные: Аррисабалага, Джеймс, Зума, Эмерсон, Гилмор, Хаверц, Абрахам, Хадсон-Одои, Вернер.



Лондонский «Челси» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (12) — на 18-м месте. У «дачников» один матч в запасе.