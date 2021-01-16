15-летний форвард «Аякса» станет игроком «Боруссии» Д

Нападающий молодёжной команды «Аякса» Юлиан Рейкхофф подпишет контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает De Telegraaf.
15-летний форвард заключит соглашение с немецким клубом, как только ему исполнится 16 лет. Юный нидерландец подпишет с «Боруссией» контракт на три года. «Аякс» получит от дортмундцев компенсацию за трансфер.
В нынешнем сезоне Рейкхофф провёл в первенстве среди команд до 17 лет четыре матча, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Нидерландов U15 форвард сыграл пять матчей, забил семь мячей.
Напомним, 14 января в матче 16-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» на выезде обыграл «Твенте» со счётом 3:1. Клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. В воскресенье, 17 января, команда дома проведёт матч 17-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом». Начало — в 18:45 мск.
- 16 января 2021
-
19:25
-
19:24
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:55
-
18:55
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
-
18:12
-
18:01
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:18
-
17:11
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:14
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:57