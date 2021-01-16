15-летний форвард «Аякса» станет игроком «Боруссии» Д

Нападающий молодёжной команды «Аякса» Юлиан Рейкхофф подпишет контракт с дортмундской «Боруссией», сообщает De Telegraaf.

15-летний форвард заключит соглашение с немецким клубом, как только ему исполнится 16 лет. Юный нидерландец подпишет с «Боруссией» контракт на три года. «Аякс» получит от дортмундцев компенсацию за трансфер.

В нынешнем сезоне Рейкхофф провёл в первенстве среди команд до 17 лет четыре матча, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу. За сборную Нидерландов U15 форвард сыграл пять матчей, забил семь мячей.

Напомним, 14 января в матче 16-го тура нидерландского чемпионата «Аякс» на выезде обыграл «Твенте» со счётом 3:1. Клуб набрал 35 очков и занимает первое место в турнирной таблице Эредивизии. В воскресенье, 17 января, команда дома проведёт матч 17-го тура чемпионата Нидерландов с «Фейеноордом». Начало — в 18:45 мск.