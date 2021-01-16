Роналдо: даже если бы у меня не было травм, я не играл бы до 40 лет, как Ибрагимович

Бывший нападающий «Реала» и сборной Бразилии Роналдо высказался об игре 39-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича, а также упомянул 35-летнего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Ибрагимович всегда говорил, что считает меня кумиром. Он уникален. Даже если бы у меня не было травм, я бы никогда не играл до 40 лет. Будет ли Роналду играть до того же возраста? Не знаю, наверняка он попробует. Он отличается от самого себя в «Реале». Теперь он знает, как управлять собой. Вы видели его в матче с «Сассуоло»? Даже если он будет оставаться в тени всю игру, он может нанести удар в мгновение", — цитирует Роналдо Football Italia.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провёл 12 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативных паса. Роналду провёл 18 матчей во всех соревнованиях, забил 19 голов и отдал 3 голевые передачи.