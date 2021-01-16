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«Брайтон» на выезде обыграл «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ

«Брайтон» на выезде обыграл «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 17-й минуте матча — полузащитник гостей Алексис Мак Аллистер, увидев, что на него выскочил из ворот голкипер «павлинов» Кико Касилья, покатил мяч на нападающего Ниля Мопе, и тот ударом в касание пробил в пустые ворота.

Видео гола Ниля Мопе

Это уже седьмой гол 24-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лидс Юнайтед» в 18 встречах набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).

Англия - Премьер-лига. 19-й тур
16 января 2021, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Мопе – 17'
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