«Брайтон» на выезде обыграл «Лидс» в матче 19-го тура АПЛ

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 19-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 17-й минуте матча — полузащитник гостей Алексис Мак Аллистер, увидев, что на него выскочил из ворот голкипер «павлинов» Кико Касилья, покатил мяч на нападающего Ниля Мопе, и тот ударом в касание пробил в пустые ворота.

Видео гола Ниля Мопе

Это уже седьмой гол 24-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.

«Лидс Юнайтед» в 18 встречах набрал 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).