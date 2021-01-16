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Тренер «Арсенала» по физической подготовке перешёл в «Химки»

Тренер «Арсенала» по физической подготовке перешёл в «Химки»
Футбол / РПЛ 0

«Химки» на своём официальном сайте объявили о пополнении в тренерском штабе команды. Новым специалистом по физической подготовке стал Михаил Соловей.

После завершения карьеры футболиста в 2017 году Соловей начал работу в штабе «Анжи», где провёл два года. В январе 2019 года специалист вошёл в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Арсенале» и работал в тульском клубе до перехода в «Химки». Будучи футболистом, Михаил выступал за ряд клубов, включая «Мордовию», «Нижний Новгород», «Луч-Энергию».

«Арсенал» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 14 очков и находится на 14-м месте в турнирной таблице. «Химки» (25) — на 11-м месте. Лидером чемпионата России является петербургский «Зенит» (41).

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