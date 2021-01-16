«Дженоа» ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Гайча и намерен опередить «Унион»

«Дженоа» ведёт переговоры с московским ЦСКА о трансфере нападающего Адольфо Гайча, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, клуб из Генуи активно продавливает свою позицию, так как намерен опередить берлинский «Унион», который также находится в гонке за аргентинского форварда.
Сообщалось, что Гайч также пользуется популярностью среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа. Отмечается, что в случае, если стороны не придут к договорённости, «Трабзонспор» переключится на другие цели, чтобы усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.
Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.
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