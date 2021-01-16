Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Дженоа» ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Гайча и намерен опередить «Унион»

«Дженоа» ведёт переговоры с ЦСКА о трансфере Гайча и намерен опередить «Унион»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Дженоа» ведёт переговоры с московским ЦСКА о трансфере нападающего Адольфо Гайча, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Генуи активно продавливает свою позицию, так как намерен опередить берлинский «Унион», который также находится в гонке за аргентинского форварда.

Сообщалось, что Гайч также пользуется популярностью среди турецких клубов. «Трабзонспор» сделал «армейцам» официальное предложение об аренде Адольфо на полтора года с правом последующего выкупа. Отмечается, что в случае, если стороны не придут к договорённости, «Трабзонспор» переключится на другие цели, чтобы усилить атаку до закрытия зимнего трансферного окна.

Гайч перешёл в ЦСКА прошлым летом за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, не забил ни одного гола и отдал один результативный пас.

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медицинский осмотр
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021