Игроки «Локомотива» прогнали Пабло через тоннель

Бразильский защитник Пабло, подписавший контракт с московским «Локомотивом», присоединился к команде на сборах.

Футболисты «железнодорожников» устроили новичку традиционный тоннель. По коридору прогнали также полузащитника Илью Берковского.

Видео доступно в «твиттере» «Локомотива».

Пабло является воспитанником бразильского клуба «Сеара». В 2012 году он перешёл в «Гремио» и провёл там один год, затем отправился в «Аваи». В начале 2015 года защитник добавил в коллекцию своих команд ещё один бразильский клуб — «Понте-Прета». Летом того же года он переехал в Европу, где присоединился к «Бордо».



В нынешнем сезоне Пабло принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 1 гол, 1 автогол и получил 5 жёлтых карточек.



Ранее Пабло попрощался с болельщиками «Бордо».